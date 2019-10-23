السعودية اليوم / تعليم الطائف .. يطلق أسبوع "طالب وطالبة المستقبل"



الطائف 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

تنطلق بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة تقنية المعلومات فعاليات نشاط أسبوع ( طالب وطالبة المستقبل ) الذي يستهدف مدارس المستقبل بالطائف والبالغ عددها 80 مدرسة للبنين والبنات ، فيما يشتمل على مجموعة من الفعاليات في التحول الرقمي .

ويأتي تنفيذ نشاط أسبوع ( طالب وطالبة المستقبل ) وفقاً لخطة التوعية الخاصة ببوابة المستقبل ، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول في الفترة من 2/28 إلى 1441/3/3 هـ ، حيث يهدف إلى التوعية بعملية التحوّل الرقمي عن طريق بوابة المستقبل ، وبمشاركة جميع منسوبي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور ، مع تفعيل دور فريق أصدقاء البوابة الطلابي في جميع المدارس المطابقة لبرنامج بوابة المستقبل ، والذي من مهامه الإشراف على تنفيذ الفعاليات المدرسية الخاصة بالتحوّل الرقمي ، فيما يشرف على الفريق مسؤول التحوّل الرقمي في المدرسة .

وتشمل الفعاليات المقترحة لنشاط أسبوع طالب وطالبة المستقبل ، على إلقاء كلمات في الطابور الصباحي عن أهمية التحوّل الرقمي ،بالإضافة إلى عمل مشاهد تمثيلية مبسطة في الطابور الصباحي يجسّد أهمية التحول الرقمي ، وعرض مواد متعلقة بالتحول الرقمي على شاشات تلفازية ، وإقامة بطولة رياضية خلال فترة الفسحة المدرسية ، كما يتم حث جميع المعلمين والطلبة على المشاركة في الوسم#بوابة_المستقبل_مستقبل_أبنائنا ، والاستفادة من حصص النشاط في تنفيذ الفعاليات ، وتضمين الفعاليات بالإعلان عن أفضل خمسة طلاب مفعلين للبوابة على مستوى المدارس في لوحة الشرف الإلكترونية عبر حسابات التواصل للمدرسة . واختيار أفضل عبارة عن التحوّل الرقمي على مستوى المدرسة ونشرها على حسابات المدارس في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسم المخصص لها ، واختيار أفضللوحة رسم رقمية ، ويختتم في الفعاليات بإعداد تقرير من المدرسة مدعّم بالصور والفيديو بما تم بعد انتهاء الفعالية حسب النموذج المحد.

// انتهى //

15:52ت م

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