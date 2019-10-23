السعودية اليوم / بـدء الاجتماع العادي التاسع لقادة جيوش دول الساحل بموريتانيا



نواكشوط 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

بدأ بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، الاجتماع العادي التاسع لقادة جيوش دول الساحل، بمشاركة قادة أركان الجيوش من موريتانيا وبوركينافاسو ومالي وتشاد، إضافة إلى قادة بقوات الأمن في المنطقة وممثلين عن القوات الفرنسية بعملية برخان.

وأكد القائد العام لأركان الجيوش الموريتانية الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، في كلمته في افتتاح الاجتماع أن جيوش دول الساحل الخمس لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام القوى الإرهابية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوقت يمر لصالح قوى الإرهاب.

ودعا إلى اتخاذ تدابير حازمة، نظرًا لخطر الأنشطة الإرهابية التي أشار إلى أنها باتت تشهد تفاقمًا في منطقة الساحل.

مما يذكر أن عملية برخان هي عملية جارية لمكافحة التمرد في منطقة الساحل الأفريقي، التي بدأت في أغسطس 2014، وتتألف من 3 آلاف من القوة الفرنسية التي ستكون دائمة ومقرها في نجامينا عاصمة تشاد.

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15:36ت م

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