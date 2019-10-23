شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المنطقة الشرقية تضبط تشكيلاً عصابيًا تورط في سرقة 12 مركبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله مؤخرًا بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع سوناتا وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة (12) مركبة حيث تم ضبطها بحوزتهم وتسليمها لمالكيها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والسلامة فإنها تهيب بملاك المركبات الالتزام بنظام المرور، واتخاذ التدابير الوقائية للمحافظة على ممتلكاتهم، والله الهادي إلى سواء السبيل.