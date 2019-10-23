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تجاهل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأسباب التي أدت إلى تفجر الاحتجاجات في لبنان، ومنها اتهام المتظاهرين له ولزوجته بالفساد، ولوح بورقة فراغ منصبَي الرئاسة ورئاسة الوزراء؛ في محاولة لإسكات المتظاهرين.
وبحسب ما أوردته "رويترز"، قال "بري" لكتلته البرلمانية خلال اجتماعها الدوري اليوم (الأربعاء): "إن لبنان لا يحتمل أن يبقى معلقًا ونخشى من الفراغ"، وذلك مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنظام يومها السابع، والتي أحدثت حالة من الشلل في البلاد.رئيس البرلمان اللبناني الاحتجاجات في لبنان
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 03:56 PM
وجه المحتجون له ولزوجته اتهامات بالفساد
تجاهل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأسباب التي أدت إلى تفجر الاحتجاجات في لبنان، ومنها اتهام المتظاهرين له ولزوجته بالفساد، ولوح بورقة فراغ منصبَي الرئاسة ورئاسة الوزراء؛ في محاولة لإسكات المتظاهرين.
وبحسب ما أوردته "رويترز"، قال "بري" لكتلته البرلمانية خلال اجتماعها الدوري اليوم (الأربعاء): "إن لبنان لا يحتمل أن يبقى معلقًا ونخشى من الفراغ"، وذلك مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنظام يومها السابع، والتي أحدثت حالة من الشلل في البلاد.
، "بري" يتجاهل أسباب المظاهرات.. ويلوح للبنانيين بورقة الفراغ الرئاسي ،
المصدر : الخليج 365
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