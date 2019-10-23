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آخر كلام.. "الكلاسيكو الإسباني" 18 ديسمبر

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أنه حدد يوم 18 ديسمبر، موعداً جديداً لإقامة مباراة الكلاسيكو بين وريال مدريد التي كانت مقررة في 26 أكتوبر الحالي؛ وذلك بسبب أعمال العنف في إقليم كتالونيا.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أنه تم اتخاذ القرار "بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة".

ويشهد إقليم كتالونيا توتراً منذ قضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين الماضي بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً؛ بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

الكلاسيكو الإسباني الاتحاد الإسباني لكرة القدم برشلونة

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 03:46 PM

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آخر كلام.. "الكلاسيكو الإسباني" 18 ديسمبر
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أنه حدد يوم 18 ديسمبر، موعداً جديداً لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد التي كانت مقررة في 26 أكتوبر الحالي؛ وذلك بسبب أعمال العنف في إقليم كتالونيا.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أنه تم اتخاذ القرار "بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة".

ويشهد إقليم كتالونيا توتراً منذ قضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين الماضي بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً؛ بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

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، آخر كلام.. "الكلاسيكو الإسباني" 18 ديسمبر ،
المصدر : الخليج 365

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