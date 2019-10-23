محمد بن مسعود - الدمام - حاول الفرار ومقطع فيديو متداول وثق الحادثة قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود. وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادثة. الجهات الأمنية الرياض 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 03:30 PM حاول الفرار ومقطع فيديو متداول وثق الحادثة Advertisements الأمن يقبض على شخص دهس عامل محطة وقود الأمن يقبض على شخص دهس عامل محطة وقود قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود. وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادثة. الكلمات المفتاحية ، الأمن يقبض على شخص دهس عامل محطة وقود ،

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