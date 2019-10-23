محمد بن مسعود - الدمام - على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري". وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي والطلبات، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: http://www.jobs.sa. 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 03:29 PM على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري" Advertisements إعلان نتائج القبول المبدئي بحرس الحدود إعلان نتائج القبول المبدئي بحرس الحدود أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري". وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي والطلبات، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: http://www.jobs.sa. الكلمات المفتاحية ، إعلان نتائج القبول المبدئي بحرس الحدود ،

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