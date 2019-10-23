، بعد فيديو الـ"سوناتا".. شرطة الشرقية تطيح بلصوص السيارات ،

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أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر بعد توفر الدلائل على تورّطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع "سوناتا" وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.
وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورّطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع سوناتا وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني.
وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة 12 مركبة حيث تم ضبطها بحوزتهم وتسليمها لمالكيها، وقد تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.شرطة الشرقية الدمام
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 03:20 PM
أقرّوا بسرقة 12 مركبة وتم ضبطها بحوزتهم وتسليمها لمالكيها
أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر بعد توفر الدلائل على تورّطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع "سوناتا" وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.
وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورّطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع سوناتا وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني.
وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة 12 مركبة حيث تم ضبطها بحوزتهم وتسليمها لمالكيها، وقد تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
، بعد فيديو الـ"سوناتا".. شرطة الشرقية تطيح بلصوص السيارات ،
المصدر : الخليج 365
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