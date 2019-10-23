، قيس سعيّد يؤدي اليمين رئيساً لتونس للسنوات الخمس المقبلة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أدّى الرئيس التونسي قيس سعيّد؛ اليوم، اليمين الدستورية للسنوات الخمس المقبلة، بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب، ورئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزّع؛ ورؤساء الحكومات السابقين، وأعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية.
وفاز قيس سعيّد؛ بنسبة 72.71 %، من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي؛ على 27.29 % من الأصوات.
ويتولى سعيّد؛ منصب رئاسة الجمهورية، خلفاً لرئيس البرلمان المتخلّي محمد الناصر؛ وهو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957، بعد كل من: الحبيب بورقيبة؛ وزين العابدين بن علي؛ وفؤاد المبزّع؛ ومنصف المرزوقي؛ والباجي قايد السبسي؛ ومحمد الناصر.قيس سعيد تونس
قيس سعيّد يؤدي اليمين رئيساً لتونس للسنوات الخمس المقبلةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-23
أدّى الرئيس التونسي قيس سعيّد؛ اليوم، اليمين الدستورية للسنوات الخمس المقبلة، بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب، ورئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزّع؛ ورؤساء الحكومات السابقين، وأعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية.
وفاز قيس سعيّد؛ بنسبة 72.71 %، من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي؛ على 27.29 % من الأصوات.
ويتولى سعيّد؛ منصب رئاسة الجمهورية، خلفاً لرئيس البرلمان المتخلّي محمد الناصر؛ وهو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957، بعد كل من: الحبيب بورقيبة؛ وزين العابدين بن علي؛ وفؤاد المبزّع؛ ومنصف المرزوقي؛ والباجي قايد السبسي؛ ومحمد الناصر.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
01:39 PM
بحضور مجلس النواب .. فاز بـ 72.71 % من أصوات الناخبين
أدّى الرئيس التونسي قيس سعيّد؛ اليوم، اليمين الدستورية للسنوات الخمس المقبلة، بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب، ورئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزّع؛ ورؤساء الحكومات السابقين، وأعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية.
وفاز قيس سعيّد؛ بنسبة 72.71 %، من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي؛ على 27.29 % من الأصوات.
ويتولى سعيّد؛ منصب رئاسة الجمهورية، خلفاً لرئيس البرلمان المتخلّي محمد الناصر؛ وهو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957، بعد كل من: الحبيب بورقيبة؛ وزين العابدين بن علي؛ وفؤاد المبزّع؛ ومنصف المرزوقي؛ والباجي قايد السبسي؛ ومحمد الناصر.
، قيس سعيّد يؤدي اليمين رئيساً لتونس للسنوات الخمس المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر قيس سعيّد يؤدي اليمين رئيساً لتونس للسنوات الخمس المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.