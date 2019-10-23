- 1/3
- 2/3
- 3/3
تَواصل، اليوم، قطعُ الطرق الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية من قِبَل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم، بأن الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت بالجنوب اللبناني، مقطوع بالعوائق والإطارات المشتعلة، بالإضافة إلى طرق تربط العاصمة بشمال لبنان ومناطق في منطقة كسروان بجبل لبنان؛ فيما تعمل وحدات تابعة للجيش اللبناني على فتح الطرق وإعادة الأمور إلى طبيعتها.احتجاجات لبنان لبنان
قطع للطرقات الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية وتحرك للجيشوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-23
تَواصل، اليوم، قطعُ الطرق الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية من قِبَل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم، بأن الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت بالجنوب اللبناني، مقطوع بالعوائق والإطارات المشتعلة، بالإضافة إلى طرق تربط العاصمة بشمال لبنان ومناطق في منطقة كسروان بجبل لبنان؛ فيما تعمل وحدات تابعة للجيش اللبناني على فتح الطرق وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
11:39 AM
من قِبَل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة بسبب تردي الأوضاع
تَواصل، اليوم، قطعُ الطرق الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية من قِبَل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم، بأن الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت بالجنوب اللبناني، مقطوع بالعوائق والإطارات المشتعلة، بالإضافة إلى طرق تربط العاصمة بشمال لبنان ومناطق في منطقة كسروان بجبل لبنان؛ فيما تعمل وحدات تابعة للجيش اللبناني على فتح الطرق وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
، قطع للطرقات الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية وتحرك للجيش ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر قطع للطرقات الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية وتحرك للجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.