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تحديثات إنستقرام تحرم مستخدمي التطبيق من فلتر جماهيري
للحفاظ على الصحة العقلية
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
يسعى تطبيق تبادل الصور، إنستقرام، إلى إزالة جميع الفلاتر التي تصور أو تعزز من فكرة الجراحة التجميلية، وسط مخاوف أنها تضر بالصحة العقلية للناس.
الفلاتر المقصودة، هي التي تجعل الناس تظهر وكأنها أجرت عملية لتكبير الشفاه، أو تصغير الأنف، أو شد الوجه، حيث تشير البحوث إلى أن تغيير صورة الوجه يمكن أن يجعل المستخدم يشعر بالسوء حول صورته في الحقيقة.
وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطاني “بي بي سي”، جاء في بيان الشركة، أن الحظر هدفه تعزيز رفاهية المستخدم، متابعًا: “نحن نعيد تقييم سياساتنا، نريد أن تكون الفلاتر تجربة إيجابية للمستخدم”.
ويُعد فلتر Plastica، الذي يحاكي آثار الجراحة التجميلية على الوجه، واحدًا من أشهر الفلاتر عند مستخدمي إنستقرام، وكذلك FixMe، وهما الأبرز للحظر وفقًا لسياسة الشركة الجديدة.
ولم يعلن إنستقرام الوقت المحدد لإزالة الفلاتر، لكن العديد من المستخدمين رحبوا بالفكرة.
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