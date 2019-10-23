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“جبنالك الفضاء”.. فعالية مذهلة لاكتشاف الكون يعلنها آل الشيخ!
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عرضًا لمعرض اكتشاف الفضاء ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تدور فعالياته بالمملكة خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.
وحول مضمون الفعالية قال آل الشيخ: “اكتشاف الفضاء من المركبات الفضائية إلى كوكب الأرض، بتعيش تجربة فضائية مذهلة من خلال أحد أكبر المعارض السياحية في العالم”.
وتابع، معلقًا على إنفوجراف يحمل شعار “جبنالك الفضاء”، “تكتشف عن قرب نماذج فضائية عالية الدقة، ومجسمات لرواد الفضاء والمركبات، وأكثر من ٣٠٠ قطعة أثرية تاريخية من ناسا!”.
وتحتضن منطقة البوليفارد عددًا من المطاعم العالمية والعربية، التي جرى استقطابها خصيصًا لـ”موسم الرياض”، كما تضم المنطقة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية، ومسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح أبو بكر سالم بسعة 6000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح بكر الشدي بسعة 2000 متفرج ومتجر للدراجات النارية ومتجر ”موسم الرياض” ومنطقة “الفود تركس” إضافة إلى أكثر من 70 متجرًا للتسوق من الماركات السعودية.
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