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تحذير لأهالي الطائف وميسان : أمطار وزخات برد حتى التاسعة مساء
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد ، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على الطائف وميسان ، مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء هذا اليوم بمشيئة الله.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.
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