ماتت وحيدة .. العثور على جثة امرأة بعد 5 سنين من وفاتها

2019-10-23

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تم اكتشاف جثة متحللة لسيدة ناهز عمرها 74 عامًا وقت وفاتها، في منزلها بباريس، من قبل سعاة أرسلهم المالك إلى الشقة، بحسب موقع “Le Parisien”.

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ووفقًا للنتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته الشرطة، كانت السيدة ميتة منذ 5 سنوات تقريبًا، ووصل جسدها إلى مرحلة متقدمة جدًا من التحلل، واستنتج المحققون المدة من تاريخ انتهاء الطعام في ثلاجة المرأة، فضلًا عن التواريخ على الفواتير التي تراكمت في البريد.

وقال حارس العقار للصحفيين، إن الرسائل التي عُثر عليها في صندوق بريد المرأة يعود تاريخها إلى 2015، موضحًا أن الإيجار كان يتم دفعه بواسطة تحويل مصرفي تلقائي، وظن أن الشقة باتت غير مأهولة حيث لم يرد أحد على الباب أو أجاب على الرسائل، ولكنه تذكر انتشار رائحة كريهة في طابق العجوز منذ 4 سنوات ونصف، لكنه افترض أن مصدرها قمامة منسية في المبنى.

وقال أحد الجيران، إن السيدة لم تستقبل زوارًا وليس لديها أصدقاء، ويبدو أنها قطعت علاقاتها مع أقاربها، وعلى الأرجح ماتت وحيدة في منزلها، وفي لامبالاة تامة، ووصفت ذلك بأنه “ميتة فظيعة”.