البلديات ردًا على “المواطن” : تعاملنا مع مستنقعات شوارع أحد المسارحة بعد انتهاء الأمطار

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البلديات ردًا على “متابعات الخليج 365” : تعاملنا مع مستنقعات شوارع أحد المسارحة بعد انتهاء الأمطار
متابعات الخليج 365 ــ علي مدخلي ــ جازان
ردت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما نشرته “متابعات الخليج 365“ بعنوان: “الأمطار تحول شوارع أحد المسارحة إلى مستنقعات”.
وقالت الشؤون البلدية إنها تلقت خطابًا من بلدية محافظة أحد المسارحة متضمنًا بأن الصور تم التقاطها أثناء هطول الأمطار حيث إن فرق الطوارئ والكوارث نفذت بعد توقف الأمطار مباشرة مهامها، وذلك بالنزح والسحب الآلي والتجفيف بالردم في المحافظة والقرى التابعة لها.
وتابعت الوزارة أنه بالنسبة لما يخص الشوارع الرئيسية، فهناك شبكات تصريف مياه الأمطار تعمل بكفاءة عالية.
وقدمت الشؤون البلدية الشكر إلى “متابعات الخليج 365” على الاهتمام والتعاون في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة في مجالات العمل البلدي.
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