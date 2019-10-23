شكرا لقرائتكم طقس تبوك غير مستقر حتى الـ11 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-23 طقس تبوك غير مستقر حتى الـ11 مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكون سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 من مساء هذا اليوم , وتشمل تبوك ومحافظة تيماء.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.







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