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شكرا لقرائتكم وزير التجارة من اليابان: نضع نصب أعيننا استقطاب استثمارات نوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير التجارة من اليابان: نضع نصب أعيننا استقطاب استثمارات نوعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، صورًا له خلال مشاركته ضمن وفد مجموعة العمل المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو “عاصمة النهضة الاقتصادية اليابانية”.
وقال الوزير، إنه يولي أهمية كبرى لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في خلف فرص للعمل وتعزز العلاقات بين البلدين، حيث كتب “نضع نصب أعيننا استقطاب استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص للعمل وتعزز علاقاتنا الاستثمارية وزيادة تبادلنا التجاري بين بلدينا الصديقين، مع إبرازنا للإصلاحات والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال في وطننا الحبيب، ودورها في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لكبرى الشركات اليابانية والعالمية”.
وتشهد العلاقات الثنائية بين المملكة واليابان نقلة نوعية وتطورًا مدهشًا ونموًا مطردًا وتعاونًا لافتًا، أثر تحركات عدة تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومع رؤية 2030 المتطلعة لتحقيق طفرة اقتصادية بالمملكة.
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