شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تحصل على تقييم CMMI لتطبيق المعايير الدولية في النظم والبرمجيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

حصلت إدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على تقييم CMMI- Capability Maturity Model Integration، الذي يمنح عادة للمنظمات الحكومية الملتزمة بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال هندسة النظم والبرمجيات. وجرى منح الاعتماد، لالتزام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات في تطبيق أفضل المعايير الدولية في إنتاج وتطوير البرمجيات، وذلك من خلال الاطلاع على نماذج تحسين وهندسة إجراءات الأنظمة الإلكترونية التي قامت بتطويرها، لتوفير خدماتها للمستفيدين من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس أنس بن عبدالله الصليع، أن الحصول على هذا الاستحقاق يأتي انطلاقاً من الحرص على تقديم ما هو الأفضل، من خلال العمل على إيجاد الحلول والممارسات العالمية لتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية، والتي تساهم بشكل كبير في عملية التحول الرقمي. يذكر أن نموذج (CMMI) الصادر من معهد هندسة البرمجيات من أشهر المعايير الدولية المعتمدة، التي تمنح وفق القدرة والنضج لأفضل الممارسات الإدارية في مجال هندسة النظم والبرمجيات.