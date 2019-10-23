السعودية | الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه.

وبحسب "واس" فقد نقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما أبدى الملك تحياته وتقديره المتبادل.

وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.

كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سفير دولة الكويت لدى المملكة، والمستشار بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أحمد بن عبد الرحمن الشريم وعدد من المسؤولين.