، السفير الألماني لـ"الخليج 365": نقدم للسعوديين الطبيعة والطب وانتظروا تدفقًا سياحيًّا كبيرًا من بلادنا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد السفير الألماني في الرياض "يورغ راناو" أن بلاده لديها العديد من المنشآت المخصصة لخدمة السعوديين الزائرين، مع توافر الأشخاص المتحدثين باللغة العربية في ألمانيا؛ خصوصًا المنشآت الصحية ومراكز إعادة التأهيل العلاجية التي تعتبر أحد أهم عوامل جذب السياح العرب إلى ألمانيا، بالإضافة إلى أن ألمانيا تعتبر ضمن أفضل الوجهات في العالم لقاصدي العلاج والرعاية الطبية.
ولفت "راناو" إلى امتلاك بلاده للعديد من الشواطئ الرائعة في الشمال وجبال في الجنوب التي تغطى بالثلوج في فصل الشتاء، ويستطيع السياح القيام بالعديد من الأنشطة مثل التزلج على الثلج على منحدرات هذه الجبال، ولدينا أيضًا الكثير من الفعاليات الثقافية، وهناك الكثير من الأنشطة.
وفي تصريحات صحفية أشاد "راناو" بفتح أبواب المملكة للسياح من جميع دول العالم، ومنح التأشيرة السياحية لنحو 49 دولة؛ مؤكدًا في الوقت نفسه أن السياح الألمان سيأتون إلى السعودية قريبًا وبأعداد كبيرة؛ قائلًا: "نحن شعب محب للسفر، حريصون على استكشاف أماكن ودول، وسنصبح من الأوائل الذين يرون المناظر الطبيعية الفريدة والتراث الثقافي السعودي".
جاء ذلك خلال حفل المكتب الوطني الألماني للسياحة لدول الخليج بالرياض وبالتعاون مع الشركاء الألمان في ثلاث مدن سعودية بالشراكة مع الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا.
جدير بالذكر أن منطقة الخليج تعتبر ثالث أكبر سوق غير أوروبي مصدر للزوار لألمانيا، بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.السفير الألماني
السفير الألماني لـ"الخليج 365": نقدم للسعوديين الطبيعة والطب وانتظروا تدفقًا سياحيًّا كبيرًا من بلادناخالد خليل الخليج 365 2019-10-23
أكد السفير الألماني في الرياض "يورغ راناو" أن بلاده لديها العديد من المنشآت المخصصة لخدمة السعوديين الزائرين، مع توافر الأشخاص المتحدثين باللغة العربية في ألمانيا؛ خصوصًا المنشآت الصحية ومراكز إعادة التأهيل العلاجية التي تعتبر أحد أهم عوامل جذب السياح العرب إلى ألمانيا، بالإضافة إلى أن ألمانيا تعتبر ضمن أفضل الوجهات في العالم لقاصدي العلاج والرعاية الطبية.
ولفت "راناو" إلى امتلاك بلاده للعديد من الشواطئ الرائعة في الشمال وجبال في الجنوب التي تغطى بالثلوج في فصل الشتاء، ويستطيع السياح القيام بالعديد من الأنشطة مثل التزلج على الثلج على منحدرات هذه الجبال، ولدينا أيضًا الكثير من الفعاليات الثقافية، وهناك الكثير من الأنشطة.
وفي تصريحات صحفية أشاد "راناو" بفتح أبواب المملكة للسياح من جميع دول العالم، ومنح التأشيرة السياحية لنحو 49 دولة؛ مؤكدًا في الوقت نفسه أن السياح الألمان سيأتون إلى السعودية قريبًا وبأعداد كبيرة؛ قائلًا: "نحن شعب محب للسفر، حريصون على استكشاف أماكن ودول، وسنصبح من الأوائل الذين يرون المناظر الطبيعية الفريدة والتراث الثقافي السعودي".
جاء ذلك خلال حفل المكتب الوطني الألماني للسياحة لدول الخليج بالرياض وبالتعاون مع الشركاء الألمان في ثلاث مدن سعودية بالشراكة مع الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا.
جدير بالذكر أن منطقة الخليج تعتبر ثالث أكبر سوق غير أوروبي مصدر للزوار لألمانيا، بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
01:52 PM
أكد السفير الألماني في الرياض "يورغ راناو" أن بلاده لديها العديد من المنشآت المخصصة لخدمة السعوديين الزائرين، مع توافر الأشخاص المتحدثين باللغة العربية في ألمانيا؛ خصوصًا المنشآت الصحية ومراكز إعادة التأهيل العلاجية التي تعتبر أحد أهم عوامل جذب السياح العرب إلى ألمانيا، بالإضافة إلى أن ألمانيا تعتبر ضمن أفضل الوجهات في العالم لقاصدي العلاج والرعاية الطبية.
ولفت "راناو" إلى امتلاك بلاده للعديد من الشواطئ الرائعة في الشمال وجبال في الجنوب التي تغطى بالثلوج في فصل الشتاء، ويستطيع السياح القيام بالعديد من الأنشطة مثل التزلج على الثلج على منحدرات هذه الجبال، ولدينا أيضًا الكثير من الفعاليات الثقافية، وهناك الكثير من الأنشطة.
وفي تصريحات صحفية أشاد "راناو" بفتح أبواب المملكة للسياح من جميع دول العالم، ومنح التأشيرة السياحية لنحو 49 دولة؛ مؤكدًا في الوقت نفسه أن السياح الألمان سيأتون إلى السعودية قريبًا وبأعداد كبيرة؛ قائلًا: "نحن شعب محب للسفر، حريصون على استكشاف أماكن ودول، وسنصبح من الأوائل الذين يرون المناظر الطبيعية الفريدة والتراث الثقافي السعودي".
جاء ذلك خلال حفل المكتب الوطني الألماني للسياحة لدول الخليج بالرياض وبالتعاون مع الشركاء الألمان في ثلاث مدن سعودية بالشراكة مع الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا.
جدير بالذكر أن منطقة الخليج تعتبر ثالث أكبر سوق غير أوروبي مصدر للزوار لألمانيا، بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
، السفير الألماني لـ"الخليج 365": نقدم للسعوديين الطبيعة والطب وانتظروا تدفقًا سياحيًّا كبيرًا من بلادنا ،
المصدر : الخليج 365
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