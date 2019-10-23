، طوارئ "جديدة عرعر" تنقذ طفلاً ابتلع سوائل واختنق ،

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تمكّن فريق طبي في مستشفى جديدة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، من إنقاذ طفل كان يعاني من اختناق وتوقف في التنفس، وهبوط حاد في الأوكسجين، وتم التدخل السريع من كادر الطبي في قسم الطوارئ.
وتفصيلاً، أحضر الطفل إلى قسم الطوارئ جراء دخول سوائل إلى الرئتين، وتم عمل إنعاش رئوي تنفسي للطفل، وإعطاؤه العلاجات اللازمة، حتى استقرار الحالة في وقت قياسي وإرجاع النفَس له.
الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.جديدة عرعر
طوارئ "جديدة عرعر" تنقذ طفلاً ابتلع سوائل واختنقبندر الدغمي الخليج 365 2019-10-23
تمكّن فريق طبي في مستشفى جديدة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، من إنقاذ طفل كان يعاني من اختناق وتوقف في التنفس، وهبوط حاد في الأوكسجين، وتم التدخل السريع من كادر الطبي في قسم الطوارئ.
وتفصيلاً، أحضر الطفل إلى قسم الطوارئ جراء دخول سوائل إلى الرئتين، وتم عمل إنعاش رئوي تنفسي للطفل، وإعطاؤه العلاجات اللازمة، حتى استقرار الحالة في وقت قياسي وإرجاع النفَس له.
الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
02:28 PM
كان يعاني من توقف في التنفس وهبوط حاد في الأوكسجين
تمكّن فريق طبي في مستشفى جديدة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، من إنقاذ طفل كان يعاني من اختناق وتوقف في التنفس، وهبوط حاد في الأوكسجين، وتم التدخل السريع من كادر الطبي في قسم الطوارئ.
وتفصيلاً، أحضر الطفل إلى قسم الطوارئ جراء دخول سوائل إلى الرئتين، وتم عمل إنعاش رئوي تنفسي للطفل، وإعطاؤه العلاجات اللازمة، حتى استقرار الحالة في وقت قياسي وإرجاع النفَس له.
الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.
، طوارئ "جديدة عرعر" تنقذ طفلاً ابتلع سوائل واختنق ،
المصدر : الخليج 365
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