، "الصحة": أرقام قياسية سجلها "موعد" خلال أكتوبر ،

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سجلت "الصحة" أرقامًا قياسية جديدة عبر تطبيق موعد؛ وذلك خلال شهر أكتوبر الحالي؛ حيث بلغ مجموع المسجلين في التطبيق تسعة ملايين شخص.
وبلغ إجمالي المواعيد منذ بداية التطبيق حتى الآن 30 مليون موعد، وقد تم تسجيل أعلى عدد مواعيد خلال يوم واحد 140 ألف موعد؛ وذلك في الـ7 من أكتوبر.
وكانت "الصحة" قد بدأت العمل بخدمة "موعد" وهي خدمة إلكترونية توفرها لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية؛ حيث تسعى الوزارة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها.
وتأتي إتاحة الفرصة للمستفيد للاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ من أبرز المميزات لتطبيق خدمة موعد، إضافة إلى معرفة أقرب مركز صحي لعنوانه.
ويمكن تحميل التطبيق عن طريق الرابط: www.moh.gov.sa/MawidApp؛ وهو تطبيق مجاني ويمكن تحميله من متجر أبل ومتجر قوقل، كما يمكن أخذ الموعد مباشرة من المركز الصحي.وزارة الصحة موعد
"الصحة": أرقام قياسية سجلها "موعد" خلال أكتوبروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-23
سجلت "الصحة" أرقامًا قياسية جديدة عبر تطبيق موعد؛ وذلك خلال شهر أكتوبر الحالي؛ حيث بلغ مجموع المسجلين في التطبيق تسعة ملايين شخص.
وبلغ إجمالي المواعيد منذ بداية التطبيق حتى الآن 30 مليون موعد، وقد تم تسجيل أعلى عدد مواعيد خلال يوم واحد 140 ألف موعد؛ وذلك في الـ7 من أكتوبر.
وكانت "الصحة" قد بدأت العمل بخدمة "موعد" وهي خدمة إلكترونية توفرها لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية؛ حيث تسعى الوزارة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها.
وتأتي إتاحة الفرصة للمستفيد للاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ من أبرز المميزات لتطبيق خدمة موعد، إضافة إلى معرفة أقرب مركز صحي لعنوانه.
ويمكن تحميل التطبيق عن طريق الرابط: www.moh.gov.sa/MawidApp؛ وهو تطبيق مجاني ويمكن تحميله من متجر أبل ومتجر قوقل، كما يمكن أخذ الموعد مباشرة من المركز الصحي.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
01:47 PM
تطبيق يسمح بتمكين المستفيد من حجز مواعيده
سجلت "الصحة" أرقامًا قياسية جديدة عبر تطبيق موعد؛ وذلك خلال شهر أكتوبر الحالي؛ حيث بلغ مجموع المسجلين في التطبيق تسعة ملايين شخص.
وبلغ إجمالي المواعيد منذ بداية التطبيق حتى الآن 30 مليون موعد، وقد تم تسجيل أعلى عدد مواعيد خلال يوم واحد 140 ألف موعد؛ وذلك في الـ7 من أكتوبر.
وكانت "الصحة" قد بدأت العمل بخدمة "موعد" وهي خدمة إلكترونية توفرها لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية؛ حيث تسعى الوزارة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها.
وتأتي إتاحة الفرصة للمستفيد للاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ من أبرز المميزات لتطبيق خدمة موعد، إضافة إلى معرفة أقرب مركز صحي لعنوانه.
ويمكن تحميل التطبيق عن طريق الرابط: www.moh.gov.sa/MawidApp؛ وهو تطبيق مجاني ويمكن تحميله من متجر أبل ومتجر قوقل، كما يمكن أخذ الموعد مباشرة من المركز الصحي.
، "الصحة": أرقام قياسية سجلها "موعد" خلال أكتوبر ،
المصدر : الخليج 365
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