نقاش ساخن على طاولة معالي المواطن بين السليمان والعلياني والسعيد حول ضريبة التبغ.. ومسؤولة بحماية...

علق الكاتب خالد السليمان على قرار فرض ضريبة ١٠٠ ٪ على جميع وجبات المطاعم التي تقدم شيشة ومعسل وذلك خلال استضافته في برنامج “معالي المواطن”، أمس.

وقال “السليمان”: أرى أن فيه مبالغة في الدراسة التي تقول إن ٦٠ ٪ من المطاعم سوف تغلق بعد القرار، مضيفا: لا أعتقد أن المستثمر الذي جاء ليستثمر أمواله في جدة وعلى الكورنيش سيفسخ عقده بسبب “القرار”، بل أعتقد أنه سيحول نشاطه وسيرتب نفسه.

وأضاف: بدأ التجار والمستثمرين في إيجاد طريقة للتغلب على ذلك مثل تقديم وجبات مجانية لمن يستخدمون الشيشة أو عن طريق فصل الرخص، فهناك طرق يستطيعون من خلالها فعل الكثير والتغلب على القرار.

وتابع الكاتب: أتساءل من غاية الدولة من هذا القرار هل هو الحد من التدخين أو فرض رسوم أكثر لتعزيز الإيرادات غير النفطية، قائلا إن هذا شيء مؤسف لأن المواطن هو من يدفع الضريبة في النهاية.

وأوضح أن القرار يضر بقطاع استثماري كبير يستفيد منه حتى غير المدخنين، مشيرا إلى أن قرار منع التدخين لا يتم تفعيله في الملاعب ونصف عدد المشجعين في مباراة النصر والاتحاد يدخنون ولا أحد يمنعهم.

وأكد أن البعض سيضطر يدخن في بيته أمام زوجته وأبنائه وبالتالي ينقل السلبيات لهم.

من جهته، قال الكاتب الاقتصادي ثامر السعيد، إن الهدف الرئيسي هو الحد من الاستهلاك لكن تطبيق القرار جاء باندفاعية وحماس، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يحكم على مقدم المنتج بالإعلان.

بدوره، طالب “العلياني”، مقدم البرنامج، بالتراجع عن القرار قائلا ليس عيبا أن يتم التراجع عنه، خاصة وأن الأجنبي معفى من الضرائب، مضيفا: إذا استفاد المواطن يستفيد الوطن.

من جانبها، قالت الدكتورة سمر القحطاني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: “بدأنا بتوعية المستهلك، ونحن نؤيد القرار لأنه يحسن الحياة الصحية للمستهلك”، مشيرة إلى أن الهدف هو حماية المستهلك السلبي أيضا.

ورد “العلياني” عليها متسائلا “أين العدالة في دفع غير المدخن للرسوم؟”

أجابت “القحطاني”: الاستطلاعات التي أجريناها أكدت أن ٨٩ ٪ مع القرار.