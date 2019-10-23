الداخلية تنفذ حكم القَتل قصاصاً في مواطن بحفر الباطن

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

أقدم / جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري – سعودي الجنسية – على قتل / محمد بن حمد بن سويلم الشمري – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً. وأيد الحكم من مرجعه, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري – سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ بحفر الباطن بالمنطقة الشرقية.