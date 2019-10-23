التعليم تهاجم وزيرها السابق بعد تصريحاته الأخيرة: لا يمكن التهرب من المسؤوليات بإثارة البلبلة...

ردت وزارة التعليم على تغريدات رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وزير التعليم السابق أحمد العيسى، التي طالب فيها بألا تمر تلك نتائج الاختبارات الوطنية لعام 2018 لطلاب وطالبات الصفين الرابع الابتدائي، والثاني المتوسط مرور الكرام .

وأكدت الوزارة في بيان لها ، أن «جميع هذه الأرقام تتحمل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمون عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات، وهي نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة» .

ووصفت الوزارة ما نشر من تغريدات في هذا الشأن بـ«التنظير»، وإثارة الرأي العام والبلبلة، والاستنقاص من مكانة المعلم ورسالته الخالدة.

وشددت وزارة التعليم على أنها بحكم اختصاصاتها المنوطة بها هي المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها.

وأشارت إلى أن الهيئات والمؤسسات التي تعمل على الاختبارات الدولية «في إشارة إلى هيئة التقويم» ينتهي دورها عند تقديم تقارير النتائج ومناقشتها مع الجهات المستفيدة أو الرقابية، ولا تقدم أي توصيات أو تدخلات خارج مهماتها.