وزارة الداخلية تنفذ القصاص في قاتل «محمد الشمري» بحفر الباطن

نفذت وزارة الداخلية، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وأوضحت أنه تم تنفيذ الحكم في المدعو، جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري، سعودي الجنسية، بعدما قتل، محمد بن حمد بن سويلم الشمري، سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.
وأوضحت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودي، أن سلطات الأمن ألقت القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وتم تأييد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وفيما تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني، بحفر الباطن، فقد شددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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