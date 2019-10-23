مشروع «وجبتي» يخالف تعميم «التعليم» بالحد الجنوبي.. ومتحدثة الوزارة: لا تعليق

علمت «عاجل»، أن مؤسسة «تكافل الخيرية» تواصل مخالفة التعميم المهم الصادر عن وزارة التعليم، بمنع تداول وبيع المنتجات الغذائية المحتوية على الفول السوداني في المقاصف المدرسية للمرحلة الابتدائية؛ لخطورتها.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن مشروع الوجبة الغذائية المدرسية «وجبتي»، لا يزال يقدِّم هذه المنتجات لطلاب وطالبات مدارس الحد الجنوبي ضمن الأصناف الغذائية التي تقدمها مؤسسة تكافل الخيرية.

ونبهت مصادر «عاجل»، إلى أن قائدي وقائدات مدارس الحد الجنوبي أبدوا استغرابهم من عدم إزالة منتجات الفول السوداني من العبوات الغذائية المجانية لمشروع «وجبتي»، التي تقدَّم يوميًا لطلاب وطالبات مدارس الحد الجنوبي.

وبينت أن هذه الخطوة من شأنها تنفيذ التعميم الصادر من وزارة التعليم، الذي طالب بضرورة التقيد به والعمل بموجبه دون تهاون مطلقًا أو تأخير من أجل سلامة الطلاب والطالبات، وتساءلوا عن سبب عدم تطبيق التعميم على مشروع «وجبتي»، الذي يوزع هذه المنتجات مع الأصناف الغذائية.

وطالب قائدو وقائدات مدارس الحد الجنوبي، عبر «عاجل»، بتدخل وزارة التعليم ومخاطبة مؤسسة تكافل الخيرية؛ كونها الجهة المتعهدة لتقديم الأصناف الغذائية المجانية لطلاب وطالبات مدارس الحد الجنوبي بإزالة منتجات الفول السوداني من هذه الوجبات المجانية.

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من جانبها، اعتذرت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، عن الرد على استفسارات «عاجل»، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة التعليم مع مؤسسة «تكافل»، حيث طلبت التواصل مع المؤسسة بدلًا من الوزارة.

وحاولت «عاجل»، معرفة ما إذا كانت هناك مخاطبات تمت بهذا الشأن مع المؤسسة المتعهدة بهذا المشروع الخيري، لكنها لم تتلقَّ إجابة من متحدثة الوزارة، رغم قرار منع بيع جميع منتجات الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية؛ حرصًا على صحة الطلاب.

وكانت «عاجل» قد نشرت، في العاشر من الشهر الجاري، تعميم وزارة التعليم بمنع تداول المنتجات الغذائية المحتوية على الفول السوداني في مقاصف المرحلة الابتدائية؛ لخطورتها على الطلبة المصابين بحساسية الفول السوداني، حيث طالبت الوزارة قادة المدارس بمنع جميع منتجات الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية.

وجاء ذلك التعميم عقب تعميم آخر أصدره وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمبني على محضر اللجنة الفنية المكونة من وزارة التعليم ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لتحديد الاشتراطات الصحية للتغذية المدرسية.