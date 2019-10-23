جامعة الملك سعود تطلق حملة لمجابهة «سرطان الثدي»

نظمت كليه الآداب في جامعة الملك سعود، فعالية لحملة التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت إشراف كلية التمريض بالجامعة. جاء ذلك بالتعاون مع جمعية زهرة، بحضور الأميرة بنت فيصل آل سعود في البهو الرئيسي بالجامعة، ابتداءً من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا. وشاركت الكلية بالتعاون مع قسم الدراسات الاجتماعية وقسم الإعلام وقسم علم المعلومات.

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