مبعوث أمير الكويت يتوجه إلى السعودية لتسليم رسالة خطية لخادم الحرمين

توجَّه مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية؛ لتسليم رسالة خطية من أمير الكويت إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كما سيتوجه مبعوث أمير الكويت، وفق ما ذكرت وكالة «كونا» الرسمية، إلى مملكة البحرين لتسليم رسالة خطية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
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