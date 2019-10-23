النائب العام يزور كوريا الجنوبية لتعزيز الجوانب العدلية بين البلدين

بدأ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية لجمهورية كوريا الجنوبية يلتقي خلالها نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، وعددًا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين لا سيما فيما يخص الجوانب النيابية والعدلية .
وتتضمن مباحثات الجانبين التشاور والتنسيق في حدود اختصاصاتهما، بالإضافة لتبادل المعلومات حول القوانين والأنظمة السائدة في البلدين .
وتأتي زيارة النائب العام في إطار التطور المطرد في علاقات المملكة و كوريا الجنوبية، وما شهدته خلال العامين الماضيين من تقدم على مختلف الأصعدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية و تعزيز الصلة بين البلدين الصديقين .
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