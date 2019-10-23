«الأرصاد»: سحب رعدية وعوالق ترابية على مكة والمدينة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، اليوم الأربعاء.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أنَّ مكة المكرمة تشهد سحبًا رعدية وعوالق ترابية، موضحة أنَّ درجة الحرارة العظمى 38 درجة، والصغرى 27 درجة.

وقالت «هيئة الأرصاد»: إن نسبة الرطوبة على المشاعر المقدسة تبلغ 75%.

وأيضًا تشهد المدينة المنورة سحبًا رعدية وعوالق ترابية، ودرجة الحرارة الكبرى تبلغ 37 درجة والصغرى 24 درجة، أما درجة الرطوبة فتصل إلى 75%.

وفي تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، توقّعت «هيئة الأرصاد» هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

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وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة»، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وأضافت الهيئة أن هناك استمرارًا لنشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتدّ إلى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

وأوضحت أن هناك توقعًا بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.