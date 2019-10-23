«الأرصاد» تُنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان.. والدفاع المدني ينصح قاطني المنطقة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان.

وشمل التنبيه الخاص بجازان، محافظات أبو عريش، والداير، وفيفا، مفيدة، مُشيرة إلى أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

ومن جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه.

كما شددت على أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصًا على سلامتهم.