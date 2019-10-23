السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يبحث آفاق التعاون مع السفير النرويجي



الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، السفير النرويجي لدى المملكة اويفند ستوكه والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأبرز العواد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

13:51ت م

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الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، السفير النرويجي لدى المملكة اويفند ستوكه والوفد المرافق له.وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.وأبرز العواد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.// انتهى //13:51ت م0104

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