‎ع / السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر مخابئ للإرهابيين بمحافظتي بعين الدفلى والمدية



الجزائر 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، عن كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابين وقنبلة تقليدية الصنع بمحافظتي المدية وعين الدفلى، جنوب غربي العاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه العمليات تمت أمس، إثر عمليات بحث وتمشيط من قبل الجيش الجزائري .

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13:49ت م

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