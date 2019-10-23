اقتصادي / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط محلات العطور بمرحلته الثانية



نجران 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران، قرار التوطين بمحلات العطور بمرحلته الثانية في مدينة نجران ، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات ميدانية على محلات ومنافذ بيع العطور، للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وجرى حصر 42 محلاً، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين فيها 72 موظفاً و 15 موظفة، فيما رصدت 16 من الوافدين من مختلف الجنسيات يعملون في النشاط، وحصرت 4 فرص وظيفية.

ودعا الدوسري أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف المواطنين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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13:38ت م

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