السعودية اليوم / رئيس بلدية العويقيلة يتفقد الاستعدادات لمهرجان الزهور الثاني



عرعر 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة العويقيلة المهندس عبدالعزيز الغشم اليوم، أعمال الاستعدادات والتجهيزات الأولية للنسخة الثانية من مهرجان الزهور الثاني بمحافظة العويقيلة الذي تنفذه وتشرف عليه بلدية المحافظة.

وأكد الغشم ،أن البلدية ستنفذ خطة السلامة في الموقع بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن سلامة الزوار في الموقع الجديد، معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المتواصل للمهرجان منذ نسخته الأولى الذي سجل أكثر 60 ألف زائر من داخل وخارج المنطقة.

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13:35ت م

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