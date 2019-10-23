السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية ينظم دورة "الشخصية الإيجابية وصناعة النجاح في بيئة العمل"



عرعر 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

نظم تعليم الحدود الشمالية ممثلا بالإدارات النسائية اليوم، دورة بعنوان "الشخصية الإيجابية وصناعة النجاح في بيئة العمل"، قدمتها المدربة عويدة الضلعان، وذلك بمركز التدريب بعرعر.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركات بالأساسيات وصفات الشخصية الناجحة.

// انتهى //

13:31ت م

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