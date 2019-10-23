اجتماعي / إصلاحية العاصمة المقدسة تنظم لقاءً للنزلاء المتوقع الإفراج عنهم



مكة المكرمة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للإصلاحية بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية اليوم، لقاءً بعدد من النزلاء المتوقع الإفراج عنهم قريبًا.

وتم خلال اللقاء نشر ثقافة العمل الحر، وشرح أهداف البنك والتمويل، وكيفية استفادة النزلاء المتوقع الإفراج عنهم من الحصول على تمويل ميسر لإقامة المشاريع التي تعين النزلاء على الاندماج في المجتمع.

وأعرب مدير الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة المقدم المهندس محمد بن عبدالله الزهراني عن شكره لمسؤولي بنك التنمية على ما يقدمونه من خدمات، وتسخير الإمكانات للنزلاء في تحقيق رغباتهم في الحصول على التمويل المناسب لإقامة مشاريعهم الخاصة.

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13:26ت م

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