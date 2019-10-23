السعودية اليوم / برنامج أرامكو السعودية يعزز التوعية عن السلامة في رماح



الرياض 24 صفر 1441 الموافق 23 أكتوبر 2019 واس.

أقامت شركة أرامكو

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على دور المرأة في تحقيق السلامة في المنزل، والمدرسة، والأماكن العامة، حيث يكمن دورها في توجيه وتنبيه أفراد العائلة ومساعدتهم وتعويدهم على احترام قواعد وإرشادات السلامة.

وتضمن البرنامج محاضرة عن السلامة في المنزل بمناقشة ثلاثة محاور وهي: كن مستعدًا للحالات الطارئة، السلامة من أخطار الحرائق المنزلية، إزالة المخاطر, إلى جانب محاضرة عن السلامة المرورية من خلال التعرف على برنامج (قيادتي) التابع للجنة السلامة المرورية، وهو برنامج إلكتروني يهدف إلى تثقيف السائقين بالقيادة الآمنة، ومحاضرة عن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي لمساعدة المصابين بحالات الغرق والكسور وكيفية إسعافهم سواء بالمنزل أو خارجه.

واختتم البرنامج بمحاضرة " صحتك في حركتك".

// انتهى //

13:25ت م

0092



الرياض 24 صفر 1441 الموافق 23 أكتوبر 2019 واس.أقامت شركة أرامكو السعودية بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة رماح أمس, برنامجًا توعويًا عن السلامة بجميع أنواعها تحت شعار "أنت مفتاح سلامتك", بحضور مديرة مكتب الإشراف التربوي برماح هياء الغصن وعدد من المشرفات التربويات و600 طالبة من المرحلة الثانوية وذلك بمدرسة الثانوية الأولى للبنات.ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على دور المرأة في تحقيق السلامة في المنزل، والمدرسة، والأماكن العامة، حيث يكمن دورها في توجيه وتنبيه أفراد العائلة ومساعدتهم وتعويدهم على احترام قواعد وإرشادات السلامة.وتضمن البرنامج محاضرة عن السلامة في المنزل بمناقشة ثلاثة محاور وهي: كن مستعدًا للحالات الطارئة، السلامة من أخطار الحرائق المنزلية، إزالة المخاطر, إلى جانب محاضرة عن السلامة المرورية من خلال التعرف على برنامج (قيادتي) التابع للجنة السلامة المرورية، وهو برنامج إلكتروني يهدف إلى تثقيف السائقين بالقيادة الآمنة، ومحاضرة عن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي لمساعدة المصابين بحالات الغرق والكسور وكيفية إسعافهم سواء بالمنزل أو خارجه.واختتم البرنامج بمحاضرة " صحتك في حركتك".// انتهى //13:25ت م0092

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.