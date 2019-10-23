

لندن 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم عن عثورها لـ 39 جثة داخل شاحنة في مقاطعة ايسكس شرق البلاد .

وأوضحت الشرطة في بيان صحفي أنه تم اعتقال سائق الشاحنة للتحقيق في ملابسات الحادثة وذلك بعد تلقي بلاغ من خدمة الإسعاف في تمام الساعة الثانية صباحاً.

ولم يتضح بعد سبب وجود هذا العدد الكبير من الجثث داخل الشاحنة أو جنسيات الموتى.

// انتهى //

13:21ت م

0088





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشرطة البريطانية تعلن عن عثورها لـ 39 جثة داخل شاحنة في مقاطعة إيسكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.