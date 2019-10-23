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بالأسماء.. ترقية عدد من منسوبي رئاسة الحرمين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بترقية عدد من منسوبي الرئاسة العامة، وهم على المرتبة الثالثة عشرة.
وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين، الذين صدر بحقهم قرار الترقية هم:
عبدالرحمن بن راشد بن عاتق الرحيلي
منصور بن محمد بن عبدالله النقيب
المرتبة الثانية عشر:
زكريا بن يحيى بن عثمان المدرس
عادل بن قاسم بن منور الجهني
محمد بن عبدالحميد بن صادق قاضي
المرتبة الحادية عشرة:
جمعان بن عبدالله بن ناصر عسيري
مسلم بن ظاهر بن فرج الجهني
كمال الدين بن فيروز سوادي
وهنأ الشيخ السديس المترقين، وحثّهم على بذل المزيد من التميز والإبداع في مواقعهم الجديدة، واستشعار عظم المسؤولية والأمانة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبما يحقق التوجيهات السامية الكريمة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.
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