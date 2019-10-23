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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تَضَمّن تكوّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وتستمر الحالة حتى الساعة 11 من مساء هذا اليوم، وتشمل تبوك ومحافظة تيماء.حالة الطقس أمطار مدني تبوك
تنبيه حالة السحب الممطرة يدفع "مدني تبوك" للتحذيروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-23
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تَضَمّن تكوّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وتستمر الحالة حتى الساعة 11 من مساء هذا اليوم، وتشمل تبوك ومحافظة تيماء.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
12:50 PM
طالَبَ بعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تَضَمّن تكوّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وتستمر الحالة حتى الساعة 11 من مساء هذا اليوم، وتشمل تبوك ومحافظة تيماء.
، تنبيه حالة السحب الممطرة يدفع "مدني تبوك" للتحذير ،
المصدر : الخليج 365
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