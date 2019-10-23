، لتسريع التجهيزات .. تدشين خدمة "الطلبات الإلكترونية للمدارس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعد نقلة جديدة بنظام "فارس" لاختصار الوقت والجهد والمال

دشّن مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد؛ أمس، خدمة "الطلبات الإلكترونية للمدارس"، التي تعد نقلة جديدة بنظام "فارس"؛ لتجهيز طلبات المدارس وتسريع إجراءات تنفيذها إلكترونياً.

وقال "آل فهيد": خدمة تقديم الطلبات الإلكترونية ستخدم جميع المدارس وتختصر الوقت والجهد والمال، حيث كانت تعتمد سابقاً على النظام الورقي، وإجراءاتها تأخذ وقتاً أطول.

وأضاف: يتم تنفيذ الإجراءات الحالية بشكل مباشر من مدير المدرسة إلى المستودعات، والتعرف على احتياجات المدارس، وإيصالها لهم بطريقة سلسة ومرنة، عبر النظام الإلكتروني.

وأردف: الخدمة ستصبح متاحة للجميع ابتداءً من اليوم وطوال العام الدراسي، ونؤكّد تزويد مديري المدارس بأدلة تعريفية، وتوضيحية للبرنامج، والعمل على تقييم التجربة بهدف تطويرها.

وقدّم "آل فهيد"؛ شكره لوزير التعليم، على دعمه مشاريع التحول الرقمي، واعتبارها من الأولويات التي يجب العمل عليها لتطوير الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في سير العمل.

من جانبه، ذكر المشرف العام على التحول الرقمي الدكتور يزيد السعوي؛ أن تدشين خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس في نظام "فارس" يأتي امتداداً للدعم الذي يوليه وزير التعليم، ومتابعة المساعد نحو التحول الرقمي.

وأضاف: وزارة التعليم لديها إستراتيجية مستمرة تعمل عليها لأتمتة إجراءات العمل كافة، وتسعى جاهدة في تلبية الاحتياجات التعليمية كافة.الطلبات الإلكترونية للمدارس فارس