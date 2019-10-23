، لتعليم الطلاب .. المناهج الدراسية تستشهد بخبر لـ "الخليج 365" في "لغتي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعنوان "الفيصل يفتتح معرض جدة الدولي للكتب بمشاركة ٤٢ دولة"

ضمّ منهج "لغتي الجميلة" للصف السادس الابتدائي خبراً صحفياً لصحيفة "الخليج 365" الإلكترونية، وذلك للعام الثاني على التوالي، في موضوع "بِنْيَة الخبر الصحفي"، وجاء الدرس لتعريف طلاب المرحلة مكونات الخبر الصحفي من حيث العنوان والمحتوى والصورة المناسبة ومكان الخبر ومصدره؛ واستشهد المؤلفون إيضاحاً للطلاب بالخبر المنشور، واسم المحرر، إذ كان بعنوان "الفيصل يفتتح معرض جدة الدولي للكتب بمشاركة ٤٢ دولة و٥٠٠ دار نشر"، للزميل عبدالله الراجحي.

ووفقاً لموقع وزارة التعليم- قسم الأخبار، فإن الكتاب المدرسي يمر بعددٍ من المراحل حتى يتسلمه الطالب؛ يبدأ بمرحلة التأليف؛ إذ يتم تشكيل فرق من مشرفين تربويين؛ كل حسب تخصصه من الإدارة العامة للمناهج ومن إدارات التعليم، وينضم إليهم مختصون من أساتذة الجامعات ومن ذوي الخبرة العلمية والمهنية.

وفور تشكيل الفرق تنطلق ورش عمل ولقاءات في مناطق المملكة تستمر حتى يتم الانتهاء تماماً من كل تفاصيل الدروس.. بعد ذلك تأتي مرحلة التصميم، وفي هذه المرحلة يقوم المصممون الفنيون بتصميم صفحات الكتاب المدرسي، وإضافة ألوان وأشكال وصور وخرائط ورسوم محددة بدقة تناسب كل مرحلة عمرية، ولكل كتاب رؤية وإخراج، ثم مرحلة المراجعة، وتأتي بعد الانتهاء من التأليف والتصميم؛ حيث تشكّل فرق لمراجعة الكتب علمياً وفنياً ونفسياً وتربوياً يشارك فيها المشرفون التربويون والمعلمون وبعض الطلاب المتميزين.لغتي الجميلة الخليج 365 بنية الخبر الصحفي