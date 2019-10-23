، أسعار النفط تنخفض مع زيادة المخزونات الأمريكية ،

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انخفضت أسعار النفط بعد صعودها أكثر من 1 % في الجلسة السابقة، إذ أظهرت بيانات قطاع النفط الأمريكي زيادة مخزونات الخام بأكثر من المتوقع، لكن احتمالات تعميق تخفيضات الإنتاج من "أوبك" وحلفائها حالت دون مزيدٍ من التراجع.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.39 بالمئة، إلى 59.47 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في ديسمبر، وهو العقد الجديد لشهر أقرب استحقاق، 32 سنتاً أو 0.59 بالمئة إلى 54.16 دولار للبرميل، وانتهى عقد أقرب استحقاق لشهر نوفمبر، أمس الثلاثاء، عند 54.16 دولار.
ووفق "رويترز"، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بواقع 4.5 مليون برميل إلى 437 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر مقارنة بتوقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.
ومن المقرر صدور بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق الأربعاء.
ومما ساعد على دعم الأسعار، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ما إذا كانت ستعمّق تخفيضات الإنتاج وسط مخاوف من ضعف الطلب العام المقبل.أسعار النفط النفط الأمريكي
أسعار النفط تنخفض مع زيادة المخزونات الأمريكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-23
انخفضت أسعار النفط بعد صعودها أكثر من 1 % في الجلسة السابقة، إذ أظهرت بيانات قطاع النفط الأمريكي زيادة مخزونات الخام بأكثر من المتوقع، لكن احتمالات تعميق تخفيضات الإنتاج من "أوبك" وحلفائها حالت دون مزيدٍ من التراجع.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.39 بالمئة، إلى 59.47 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في ديسمبر، وهو العقد الجديد لشهر أقرب استحقاق، 32 سنتاً أو 0.59 بالمئة إلى 54.16 دولار للبرميل، وانتهى عقد أقرب استحقاق لشهر نوفمبر، أمس الثلاثاء، عند 54.16 دولار.
ووفق "رويترز"، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بواقع 4.5 مليون برميل إلى 437 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر مقارنة بتوقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.
ومن المقرر صدور بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق الأربعاء.
ومما ساعد على دعم الأسعار، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ما إذا كانت ستعمّق تخفيضات الإنتاج وسط مخاوف من ضعف الطلب العام المقبل.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
12:21 PM
مزيج القياس العالمي "برنت" بلغ 59.47 دولار للبرميل
انخفضت أسعار النفط بعد صعودها أكثر من 1 % في الجلسة السابقة، إذ أظهرت بيانات قطاع النفط الأمريكي زيادة مخزونات الخام بأكثر من المتوقع، لكن احتمالات تعميق تخفيضات الإنتاج من "أوبك" وحلفائها حالت دون مزيدٍ من التراجع.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.39 بالمئة، إلى 59.47 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في ديسمبر، وهو العقد الجديد لشهر أقرب استحقاق، 32 سنتاً أو 0.59 بالمئة إلى 54.16 دولار للبرميل، وانتهى عقد أقرب استحقاق لشهر نوفمبر، أمس الثلاثاء، عند 54.16 دولار.
ووفق "رويترز"، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بواقع 4.5 مليون برميل إلى 437 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر مقارنة بتوقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.
ومن المقرر صدور بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق الأربعاء.
ومما ساعد على دعم الأسعار، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ما إذا كانت ستعمّق تخفيضات الإنتاج وسط مخاوف من ضعف الطلب العام المقبل.
، أسعار النفط تنخفض مع زيادة المخزونات الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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