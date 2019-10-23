، "السياحة" تنال تقييم CMMI في مجال النظم والبرمجيات ،

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حصلت إدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على تقييم CMMI- Capability Maturity Model Integration الذي يُمنح عادة للمنظمات الحكومية الملتزمة بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال هندسة النظم والبرمجيات.
وجاء منح الاعتماد، لالتزام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات- بتطبيق أفضل المعايير الدولية في إنتاج وتطوير البرمجيات، من خلال الاطلاع على نماذج تحسين وهندسة إجراءات الأنظمة الإلكترونية التي قامت بتطويرها لتوفير خدماتها للمستفيدين من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس أنس بن عبدالله الصليع، أن الحصول على هذا الاستحقاق يأتي انطلاقًا من الحرص على تقديم ما هو الأفضل من خلال العمل على إيجاد الحلول والممارسات العالمية لتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية والتي تساهم بشكل كبير في عملية التحول الرقمي.
يُذكر أن نموذج "CMMI" الصادر عن معهد هندسة البرمجيات، من أشهر المعايير الدولية المعتمدة التي تُمنح وفق القدرة والنضج لأفضل الممارسات الإدارية في مجال هندسة النظم والبرمجيات.إدارة تقنية المعلومات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هندسة النظم والبرمجيات
"السياحة" تنال تقييم CMMI في مجال النظم والبرمجياتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-23
حصلت إدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على تقييم CMMI- Capability Maturity Model Integration الذي يُمنح عادة للمنظمات الحكومية الملتزمة بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال هندسة النظم والبرمجيات.
وجاء منح الاعتماد، لالتزام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات- بتطبيق أفضل المعايير الدولية في إنتاج وتطوير البرمجيات، من خلال الاطلاع على نماذج تحسين وهندسة إجراءات الأنظمة الإلكترونية التي قامت بتطويرها لتوفير خدماتها للمستفيدين من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس أنس بن عبدالله الصليع، أن الحصول على هذا الاستحقاق يأتي انطلاقًا من الحرص على تقديم ما هو الأفضل من خلال العمل على إيجاد الحلول والممارسات العالمية لتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية والتي تساهم بشكل كبير في عملية التحول الرقمي.
يُذكر أن نموذج "CMMI" الصادر عن معهد هندسة البرمجيات، من أشهر المعايير الدولية المعتمدة التي تُمنح وفق القدرة والنضج لأفضل الممارسات الإدارية في مجال هندسة النظم والبرمجيات.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
12:19 PM
يُمنح للمنظمات الحكومية الملتزمة بأفضل المعايير الدولية
حصلت إدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على تقييم CMMI- Capability Maturity Model Integration الذي يُمنح عادة للمنظمات الحكومية الملتزمة بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال هندسة النظم والبرمجيات.
وجاء منح الاعتماد، لالتزام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات- بتطبيق أفضل المعايير الدولية في إنتاج وتطوير البرمجيات، من خلال الاطلاع على نماذج تحسين وهندسة إجراءات الأنظمة الإلكترونية التي قامت بتطويرها لتوفير خدماتها للمستفيدين من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس أنس بن عبدالله الصليع، أن الحصول على هذا الاستحقاق يأتي انطلاقًا من الحرص على تقديم ما هو الأفضل من خلال العمل على إيجاد الحلول والممارسات العالمية لتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية والتي تساهم بشكل كبير في عملية التحول الرقمي.
يُذكر أن نموذج "CMMI" الصادر عن معهد هندسة البرمجيات، من أشهر المعايير الدولية المعتمدة التي تُمنح وفق القدرة والنضج لأفضل الممارسات الإدارية في مجال هندسة النظم والبرمجيات.
، "السياحة" تنال تقييم CMMI في مجال النظم والبرمجيات ،
المصدر : الخليج 365
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