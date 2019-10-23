السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة والاستثمار يلتقيان حاكمة طوكيو

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:41 مساءً, 23 أكتوبر 2019 م المناطق - الرياض التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، بحاكمة طوكيو يوريكو كويكي في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأشادت حاكمة طوكيو بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية واليابان، والشراكة العميقة التي تجمع البلدين.

من جانبه استعرض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خلال اللقاء الرؤية السعودية اليابانية وحجم المبادرات المشتركة، مؤكداً الاهتمام المشترك بنمو مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.

بدوره أشاد معالي وزير التجارة والاستثمار بنمو الناتج المحلي لمدينة طوكيو واستيعابها لآلاف الشركات، وصنعها الدائم للفرص الاستثمارية.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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