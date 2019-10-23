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عز الجبهة.. لقطات وكلمات الإيمان بالحد الجنوبي تثير الشجن والاعتزاز
يحرسون بأرواحهم سلامة البلاد والمقدسات والعرض
متابعات الخليج 365 - الرياض
“عز الجبهة في السجود، وعز الجندي في الجبهة”، هذا الجناس الذي جمع بين الجبهة والسجود والعزة يجسد ببراعة مشهد الجنود على الحد الجنوبي، هكذا تكررت تعليقات المواطنين اعتزازًا بتضحيات المرابطين على الحد.
وأثار استشهاد رئيس الرقباء البقمي والجندي دغريري بالأمس شجن وتعاطف ودعوات المواطنين، بعد أن استشعروا ومضات التضحية في قصص الشهيدين، اللذين لم يتخليا عن واجب حماية الوطن إلا من أجل الشهادة والجنان، هكذا كانت فحوى برقيات المواطنين من أجل الجنديين الراحلين.
صور الساجدين
صور الجنود الساجدين ومقاطع صلاتهم المصورة، تنم عن الإيمان الذي يتحلى به المرابط على الحد الجنوبي، هكذا قال ماجد راشد عبر تويتر، بينما غردت مي الجزيري، قائلة: “اللهم احفظ المصلين المرابطين بحفظك، وسدد رميهم وأعزهم بالنصر والتمكين”.
لا تنسونا من الدعاء
“في قمم الجبال تركنا الوالدين والزوج والأبناء وبعنا النفس لله سبحانه وتعالى دفاعاً عن الدين والمقدسات، لتأمنوا في منازلكم فلا تنسونا من الدعاء”، هي الكلمات التي تداولها عدد من المواطنين لجنود على جبهة الحد الجنوبي، مؤكدين أن من يقفون على الحد إنما يحرسون بأرواحهم سلامة البلاد والمقدسات والعرض.
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