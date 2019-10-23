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2019-10-23 تركي بن محمد يحضر مأدبة عشاء إمبراطور اليابان بعد تنصيبه متابعات الخليج 365 - واس Advertisements حضر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان تكريما لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في حفل تنصيب جلالته، وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.







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