شكرا لقرائتكم فيديوجراف.. أمانة حائل تطلق خدماتي 10/10 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-23 فيديوجراف.. أمانة حائل تطلق خدماتي 10/10 تسهيلًا للتواصل وسرعة الإنجاز متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن إطلاق أمانة حائل برنامج “خدماتي 10/10”، وذلك تسهيلًا للتواصل وسرعة الإنجاز في خدمة متابعات الخليج 365 والمقيم. وبثت صفحة الوزارة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديوجرافًا توضيحيًا لطبيعة الخدمة التي يقدمها البرنامج الجديد، والتي تتمثل في 10 خدمات مميزة بينها النظافة والطرق والإنارة.







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